Disse ungdommene sørger for at artisten bak landeplagen Fy Faen kommer til Harstad

kultur

Det skal skje på Støperiet i Harstad fredag 30. oktober, melder Festspillene i Nord-Norge i en pressemelding.

Siden august har rundt 20 ungdommer jobbet for å få til arrangementet, som bare er for ungdom i aldersgruppa 13–17 år.

Forventer fullt hus

Det store trekkplasteret er artisten Hkeem, som står bak landeplagen Fy Faen. Til konserten kommer også stjerneskuddet Hedda Mae fra Bergen, samt indiepopbandet A Million Pineapples fra Tromsø.

– Billettene forventes å bli revet vekk. Det er kun 100 billetter tilgjengelig for å opprettholde avstandskrav, så man må være rask om man skal sikre seg plass på konserten, skriver Festspillene i Nord-Norge i pressemeldingen.

Festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir presenterer programmet for den siste fredagskvelden i måneden.

– Første artist ut er A Million Pineapples. Bandet er kjent for å lage veldig kule konserter. Når de er ferdige blir det en kort pause før popkometen Hedda Mae går på scenen med fullt band. Hun hadde også plakatkonsert her i Harstad i sommer. Til slutt kommer selveste Hkeem, og vi gleder oss til å se responsen fra publikum, sier festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir.

Ungdomsløft

Ungdommer står bak arrangementet. Disse er tatt inn på laget fordi Festspillene i Nord-Norge ønsker å knekke koden med å få ungdommer til å komme på arrangementet. Derfor har ungdom vært med i prosessen både på teknisk side, booking og markedsføring.

– Tanken var at vi skulle lære opp en gruppe ungdommer slik at de senere kan ta initiativ til flere arrangement selv. Vi er ikke i tvil om at de vil gjøre store ting fremover, men det har også vært en svært lærerik reise for Festspillene. Vi har fått helt ny innsikt i hva ungdomsgenerasjonen er opptatt av, og vi er sikre på at dette prosjektet gjør oss svært godt rustet til å skape gode arrangement med ungdom også under Festspillene, sier Skúladóttir.

Det har i en tid vært ukentlige møter og arbeidsgrupper for å forberede konserten. Når publikum kommer til Støperiet, skal de få en opplevelse av å være på hjemmebane og på en trygg arena. Den visuelle profilen er laget av Petter Bratland, tidligere Rampestrek, mens Audiolight er leid inn som teknikere.

– Ikke minst er det jobbet med hvordan kvelden skal være for at alle skal ha det bra under konserten. Vi gir for eksempel popkorn og brus til alle når de kommer, også for å sikre at det skal være god stemning, sier Skúladóttir