Ny podcast: Livet som toppleder i Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund har nylig laget en podkast som heter «I varetekt – om politi og politikk». I en av de første episodene har de intervjuet forbundsleder Sigve Bolstad hvor han snakker om livet som toppleder, men også om sin oppvekst i Lødingen og hvordan den har preget ham. Sigve er jo nordlandspatriot på sin hals og som han sier i podkasten ««Nord-Norge og Lødingen i mitt hjerte».

Hver uke er det en gjest på showet som har tilknytting til politiet eller politikken rundt etaten. I løpet av en halv time blir man bedre kjent med personen og det arbeidet politiet gjør, hvilken utfordring politiet står ovenfor, politikken, samfunnsoppdraget og ikke minst de gode og spennende politihistoriene fra virkeligheten.

Familiemann

Siden 1989 har Bolstad jobbet i Oslo, og i 2013 tok han over som leder for Politiets Fellesforbund etter Arne Johannessen. I podkasten snakker han om hvordan det er å være leder for Politiets Fellesforbund, og noen av utfordringene med det. Han er i tillegg familiefar og sier han alltid forhører seg med familien når det kommer til store avgjørelser.

- Det er en del reising i min jobb, men jeg prøver å prioritere riktig og være til stede for familien å delta på viktige begivenheter for barna som etter hvert har blitt ungdommer, sier Bolstad.

Han sier at han liker å være ute i gata og prate med folk. Det bygger tillit mellom folket og politiet.

- Jeg ville bli politi fordi jeg var veldig glad i folk. Jeg liker å snakke med alle og jeg liker det samfunnsviktige oppdraget vi har i politiet, forteller Bostad.

Generell bevæpning

I podkasten snakker han litt om generell bevæpning som han ønsker å få i norsk politi, og så snakker han litt om 22. juli.

- Jeg tror det er viktig at politiet kan ha tilgang til å bære våpen, siden noen av situasjonene som oppstår krever det. Per i dag har vi noe som heter fremskutt lagring av våpen. Det vil si at våpenet er plombert og ligger nedlåst i et våpenskrin i bilen. Hvis man skal åpne skrinet må man innhente tillatelse til det. Et eksempel på at det er problematisk å ikke ha fast bevæpning er når man rykker ut til en blokk der det er noe som skjer i niende etasje, og våpenet ligger i bilen ute. Det er helt klart utfordringer med dette, sier Bolstad.

Var på flybussen til Evenes 22.juli

- Jeg hadde vært på ferie hjemme i Lødingen og satt på flybussen på vei til Evenes lufthavn. Da skrur bussjåføren opp radioen og vi fikk høre hva som hadde skjedd. Jeg følte jeg måtte komme tilbake til jobb for å bistå, og dro derfor rett ned til kontoret, forteller Bolstad.

Selv om han bor i Oslo nå med kone og barn, så drar han tilbake til Lødingen så ofte han har mulighet.

- Ja, jeg elsker Lødingen og hadde en super oppvekst der med en god familie. Jeg hadde også gode venner der og Nord-Norge ligger fortsatt mitt hjerte nært, sier Bolstad.