Setter opp nyskapende danseinstallasjon

Mange husker nok godt de siste storsatsingene fra Harstad kulturskole, The Dreaming Room i 2017, eller Trollmannen fra Oz i 2015. Nå kommer kunstinstallasjonen Point of Views der film og live danseopptreden smelter sammen.

– Vi ser det som svært viktig å gi våre elever en mulighet til å bli kjent med og utfolde seg i mange typer kunst og kultursjangre, blant annet samtidskunst. I dette prosjektet får elevene jobbe med samtidsdans på en ny måte, samtidig som dansen blir en del av en visuell kunstutstilling som vi tror vil appellere til et bredt publikum – både unge og eldre, sier Marianne Nordeng, fagleder for dans på kulturskolen.



Dans i trapp og fjell

Det som er spesielt med denne forestillingen er at de har jobbet i flere etapper, og over mye lengre perioder.

– Alltid under store forestillinger tidligere, har vi jobbet veldig intensivt i flere måneder, og så vist fram forestillingen to ganger i Kulturhuset. Denne gangen har elevene fått kjenne på det å jobbe med en filmproduksjon i svært varierende lokasjoner fra bibliotek, kjøpesenter, høyfjell midt på natten, trappeganger til garasjeanlegg, med tilsvarende varierende underlag, fra ujevnt fjell til betong til gamle tregulv, forteller Nordeng.