Kan bli en turistmagnet

kultur

– Det er ikke bare hovedstaden som får nye attraksjoner i 2020. Her er åtte potensielle turistmagneter som åpner neste år.

Slik starter Aftenposten sin fyldige oversikt som ble publisert tirsdag denne uken.

Avisen fortsetter med å poengtere at Munchmuseet vakte stor debatt da bygget ble kledd i vår. Noen var ikke så veldig positive: «Munch kledd i autovern».

– Debatten har muligens tatt noe av oppmerksomheten bort fra andre attraksjoner som snart står ferdig, mener avisa og presenterer sine åtte forslag til nye attraksjoner.

I sin omtale av Hurtigrutemuseet skriver Aftenposten at i 1999 ble den gamle hurtigruten MS Finnmarken satt på land ved Hurtigrutemuseet i Nordland. Nå blir det bygget et vernebygg over skipet, som er et av verdens største museumsgjenstander.

– Utstillingen vil fortelle om hurtigrutens historie. Man går inn i lasterommet og går videre til blant annet broen, byssen, motorrommet og lugarene om bord. Ved skipets gamle kafeteria kan man spise og drikke.