Han fikk Stubøprisen

kultur

Utdelingen skjedde under Nordnorsk Jazzforums 50-årsjubileum på Festspillene i Nord-Norge.

Helt fra tidlige ungdomsår var Roger Johansen jazzinteressert utenom det vanlige. Han er i dag en allsidig og jordnær trommeslager med hjerte i be bop-jazzen. Rogers trommespill svinger som et uvær – enten det er straight swing eller nobelt vispespill. Roger Johansens viktigste læremester har vært Ed Thigpen, Oscar Petersons trommeslager. Johansen har utviklet et vispespill som er sterkt etterspurt i internasjonal jazz. Han er i dag sentral i det nordnorske jazzmiljøet.

- Høy stjerne

– Han har ei høy stjerne i det nordiske jazzmiljøet og er en fortrukket trommeslager til den svenske stjerne-bassisten Hans Backenroth, heter det fra juryen.

I 1994 ble Roger ansatt som landsdelsmusiker i Finnmark. Med Hammerfest som base startet han sitt første jazzband – trioen Voyage. I løpet av fem år gjennomførte Roger mange konserter og turneer i inn- og utland. Han turnerte også med nordnorske musikere som blant andre Marit Sandvik, Øystein Norvoll, Henning Gravrok og Konrad Kaspersen. Denne erfaringen bidro sterkt til å utvikle hans trommespill. Johansen har vært en viktig inspirator for jazzmiljøet i Finnmark og landsdelen for øvrig, heter det blant annet i begrunnelsen fra juryen.

Spilte med de beste

– Å spille med de beste av de eldre jazzmusikerne som delte av sin kunnskap i turnébussen og på scener rundt om, var min jazzutdannelse, sier Johansen selv ifølge pressemeldingen fra Festspillene i Nord-Norge.

– Roger følger i høy grad i fotsporene til Thorgeir Stubø som i sin tid dro ut i verden, skaffet seg erfaring, for så å vende tilbake til Nord-Norge, heter det videre.

Stubøprisen er nordnorsk jazz´ høyeste utmerkelse, og prisen deles ut hvert annet år til en person som gjør eller har gjort en særlig innsats for jazzmiljøet i Nord-Norge. Stubøprisen består av et diplom laget av kunstneren Karl Erik Harr og et stipend på kr 25.000. Prisen deles i år ut for 15. gang.