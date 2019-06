Et nytt dukkehjem

kultur

Det var med en viss dose spenning i kroppen vi publikummere ankom den anviste adressen der forestillinga Et dukkehjem skulle foregå. Vi skulle jo tross alt inn i et privathus hos mennesker vi ikke kjente. Vel en time senere og på tur ut, kan jeg konkludere og si at dette hadde vært en aldeles annerledes og ny opplevelse av Et dukkehjem.

Det utradisjonelle med oppsetninga er at den foregår i et reelt og virkelig hjem og med vanlige mennesker som skuespillere. Det er et såkalt interaktivt teater der publikum spiller roller og er med i forestillinga; ikke minst gjelder det for vertskapet som intetanende får de to mest sentrale rollene; nemlig som Nora og Helmer.