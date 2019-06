Har plukket ut nye ungkunstnere

kultur

De vil få sin premiere på Festspillene i Nord-Norge neste år. Festspillene siden 1997 utlyst stipend til unge kunstnere. Målet er å få fram nye ideer og nyskapende kunstprosjekter blant unge kunstnere i nord.

– Denne tildelingen av Ungkunststipend går til nyskapende prosjekter innenfor scenekunst og musikk, plukket ut blant mange gode søknader. Prosjektene som ble valgt ut overbeviste juryen med sin eksperimentelle form og sjangeroverskridende perspektiv, sier festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir, i en pressemelding.

Den Samiske Halvtimen

Den Samiske Halvtimen er et prosjekt som tar for seg samisk og nordnorsk kulturarv og identitet, landskap, økologi, tverrfaglige samarbeid og grensesprengende uttrykksformer. Den Samiske Halvtimen er en historiefortelling om identitet, arv og kultur, i en moderne, nyskapende kontekst.

Ramona Salo Myrseth er klesdesigner og tekstilkunstner med bakgrunn fra Nord-Troms, og har sjøsamiske røtter. Salo arbeider sjangeroverskridende, med motedesign, tekstilkunst, kostyme/scenografi, dans, film/foto og poesi. Ramona er mottaker av etableringsstipend fra Kulturrådet 2019.

– Jeg er svært beæret over å få vise Den Samiske Halvtimen på Festspillene i Nord-Norge. Koreograf Katarina Skår Lisa og jeg har som mål med prosjektet å vise hvordan interdisiplinære samarbeid kan gi et større rom for kreativitet, og vise andre definisjoner på identitet, arv og samiskhet. Vi vil ha stort fokus på økologi og kommunikasjonsstrategier. Som klesdesigner vil kostymet få en stor rolle i produksjonen, og vil utfordre etablerte visningsformer for klær, og kostymets rolle i en performance. Det blir et prosjekt som går på tvers av disipliner og kunstformer, og vi gleder oss veldig, sier Myrseth.

Her Body is a Minefield

Her Body is a Minefield er et samarbeidsprosjekt mellom to individuelle, ferske kunstnere som begge kommer fra Harstad-området. Teksten Her Body is a Minefield kan best beskrives som et dikt i fire stemmer og er skrevet av Sofie Rødland. Under ledelse av Anniell Olsen vil teksten utvikles som et mer abstrakt, fysisk verk. Under skriveprosessen av Her Body Is A Minefield, sendte Sofie ofte over utkast for tilbakemeldinger fra Anniell, og det var da ideen om en danseforestilling begynt å ta form.

Anniell Marlen Åshovd Olsen er designer og tekniker nå basert i Harstad, Troms. Hun innehar lidenskap for kunstfaget og et ønske om å utøve både design- og teknikervirksomhet i Nord-Norge og verden med base ut fra hjembyen Harstad. Anniell jobber for og med både lokale og nasjonale prosjekter, artister og institusjoner. I 2019 ble hun også første mottaker av Sony Stipendet, som deles ut av Sony Music Norway til jenter som innehar lidenskap og interesse for arbeidet som foregår bak scenen.

– Vi er stolte og spente over at vi får lov til å være ungkunstnere. Vi har jobbet lenge med utvikling av ideen vår, og gleder oss til å dele den med verden! Vi har begge vært en del av FINN i mange år, som publikum og frivillige, og det blir spennende å delta på festivalen på en ny måte. Festspillene er en viktig del av livet vårt, så det er fantastisk at vi får gjøre ideen vår til virkelighet akkurat her, sier Rødland og Olsen.

Festspillene i Nord-Norge leter hvert år etter kunstnere med nye ideer som de drømmer om å sette ut i livet. FINN deler hvert år ut inntil to stipender på inntil 150.000 kroner hver til våre ungkunstnere. Prosjektet kan inneholde alle sjangere og kunstformer, og vi ser etter nye ideer og vinklinger – gjerne eksperimentelt, sjangeroverskridende og med et internasjonalt tilsnitt.