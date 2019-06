16,8 millioner til talenter i nord

kultur

De øker satsingen på talenter i nord fra 7,6 millioner kroner de siste tre årene, til 16,8 millioner kroner de neste tre årene. De vil at de aller beste kunst- og kulturtalentene får tilgang til gode talentprogram der de bor, som igjen bidrar til at de nordnorske lokalmiljøene fortsetter å være attraktive og inspirerende for nasjonale og internasjonale kunstnere.

– Vi mer enn dobler innsatsen, sa en stolt styreleder John G. Bernander i Talent Norge, som lanserte nyheten i festspillbyen Harstad torsdag.