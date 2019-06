En sjarmerende halvtime

kultur

Denne lille plassen «GåGata» nettopp i gågata, er et trivelig, og upretensiøst konsertsted. Ikke noe stor lydrigg, men kun det mest nødvendige for å gi det lille publikummet en god opplevelse. Fra onsdag og til og med fredag arrangeres det små konserter her. Onsdag var duoen Holte&Markussen først ut, torsdag er det Sigrun Loe Sparboe, og fredagen kommer Runa Bergsmo.

GÅgata arrangerer tre minikonserter Nå blir det musikk i GÅgata.

Men onsdag var det Holte&Markussen som stod i kroken og musiserte. Godt forsterket med superbassist Åsmund Wilter Eriksson leverte de en god halvtime med underfundigheter i grenselandet mellom blues, viser og lyrikk. Knut Holte lager tekster som gir rom for ettertanke, men samtidig er ganske umiddelbare å gripe fatt i. Harald Markussen som står for melodiene, lever i viseland i denne sammenhengen, og leverer alltid stødig og vakkert gitarspill i tillegg til at han både korer og synger på et par låter.