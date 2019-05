Katy Perry tok Dagnys låt og gjorde den til sin egen: - Helt vilt!

kultur

VG forteller at artisten Dagny, som har tjukkeste slekta i Harstad, nå får internasjonal oppmerksomhet fra høyeste hold. Popstjernen Katy Perry har brukt Dagny-låten «Love You Like That», som allerede har 22 millioner avspillinger på Spotify, som grunnlag for den nye låten «Never Really Over».

Tirsdag kunngjorde Perry at hun slipper en ny singel fredag, «Never Really Over». Som VG meldte da, er Dagny fra Tromsø kreditert som en av låtskriverne på singelen.

– Katy Perry og hennes folk ville lage sin egen versjon. Og de ville gi oss kreditering for den. De har hatt en åpen dialog med oss om dette, sier Dagny.

Dagny, hvis foreldre er Marit Sandvik og Øystein Norvoll; begge fra Harstad har signert med Republic Records, som er et underbruk av verdens største plateselskap, Universal.

– Hva føler du nå?

– Jeg er veldig stolt. Det må være lov å si. Jeg har ikke noen barn å være stolt over, så jeg får heller være glad på låtens vegne, sier Dagny.

Les også: Nå venter spillejobber i USA for Dagny

Hun beskriver sin stil som banddrevet pop.

– Ambisjonen er å drive med musikk resten av livet, reise på turné verden rundt, skrive musikk som treffer folk, sier hun, og legger til at hun har store ambisjoner: Man signerer ikke med et plateselskap som Republic uten å ha store ambisjoner. Likeledes vil ikke de signere en artist de ikke har store ambisjoner for, eller en artist som ikke er villig til å gjøre det som trengs for å nå disse ambisjonene, har artisten sagt til Harstad Tidende tidligere.

De siste årene har Universal gitt internasjonale kontrakter til Astrid Smeplass og Aurora Aksnes.