Danselegende på besøk på Evenskjer: Bobilgalla med Sjögren

Anledningen er Norsk Bobilforenings treff og årsmøte som arrangeres på Evenskjer til helga. Som en ekstra spiss på arrangementet arranger SOIF dansegalla, og det har klubben vist at den kan gjøre med stil.

I tillegg til «Vikingarna» og Anne Nørdsti som spiller på fredag, sørger Hilde Fjørtoft for dansemusikken på lørdag.

200 bobiler

Dansegallageneral Dag-Jøran Olsen forteller at det kommer til å bli folksomt på Evenskjer til helga.

- Det vil totalt komme over 200 bobiler, og omkring 130 av dem skal ha et eget bobiltreff på Skånland kunstgress. Ellers skal det også være bobiler på skoleplassen, og de første vil komme allerede onsdag kveld. Når det gjelder dansegallaen, er alle billettene utsolgt til fredagskvelden mens billetter til lørdag vil selges ved inngangen.

Rydd i sentrum

I forbindelse med helgas arrangement har Olsen et ønske til næringslivet i kommunesenteret.

- Det vil garantert bli mange besøkende og økt omsetning både på fredag og lørdag, så her er det bare å by fram butikken så godt som mulig. La det skinne både inni og utenfor butikken så vi får vist fram handelsstedet Evenskjer på best mulig måte. Når Skånland er vertskommune for et slikt arrangement, er det en fin anledning til å få markedsført kommunen overfor alle som kommer hit. Fremstår Evenskjer som rent og pent, får de besøkende lyst å komme tilbake. Det er flott å se at det er satt ut litt blomster og at ugresset er fjernet foran rådhuset. Hvis dere klarer å få tatt bort skrotet som ligger på gressmarka ved Rema1000 og de ødelagte rørene ved det skiltet som ble tatt ned ved Helsestasjonen, ser kommunesenteret straks bedre ut. Ellers håper jeg at innbyggere, og spesielt naboer til bobiltreffet, har forståelse for at det denne helga blir litt mer støy og kø enn de er vant til.

Lover å levere

Dansegallageneralen lover at SOIF igjen skal sørge for et perfekt arrangement.

– Vi skal igjen vise at Evenskjer er et trivelig sted der det skjer mye positivt. Bare det at vi fikk legendariske «Vikingarna» og Christer Sjögren til å velge oss som comeback-sted i Nord-Norge, gir oss ekstra inspirasjon til å levere fra øverste hylle. Vi skal vise klubben fram som en god arrangør og at vi bor i en kommune med et velfungerende næringsliv og hyggelige folk.