Gapskratt på Fjelldal

kultur

Standup er ikke lenger en underholdningsform som vi bare finner i store byer, som for eksempel Harstad, og det har standupkomikerne forstått. Derfor drar de utafor bomringen og trekker fulle hus blant annet på Sandtorg, Tårstad, Lødingen og Fjelldal.

Standup på bygda Komikere fra Harstad, Vesterålen og Narvik slår seg løs.

God stemning

Både tjeldsundværingene og en god del skånlendinger var veldig klar for en artig start på påsken i det gamle samfunnshuset som nå har blitt kulturhus. Det resulterte i at de seks komikerne Silje Myre, Erling Jarl Forsaa, Børge Mikalsen, Robert Søvik, Ola Kane Jakobsen og Terje Sørensen (for anledningen som konferansier) kunne kjøre på med stoffet sitt fra første sekund. Flere av moroklumpene kunne varte opp med mye lokal kunnskap, og det satte publikum pris på. Ellers hører det med til faget å kunne by på seg sjøl, og helst noen i nær slekt eller familie også, og det hadde ingen av dem noen problemer med. Selv om ikke alle vitsene ble forstått, holdt den gode stemninga i salen seg til siste grovis.