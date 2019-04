Nå braker det løs - for 37. gang

kultur

– Mellom midnatt og klokken 09.00 har vi 36 band som skal på scenen, heter det fra festivalledelsen.

Rock mot rus er festivalen der Moddi spilte for et stort publikum for første gang, der gutta i Madrugada møttes, der gutta i Tungtvann møttes, der gutta i Violet Road møttes, der en ung Sondre Justad nesten la opp, der a-ha spilte gratis.

– Ja, du skjønner. Rock mot rus er Nord-Norges eldste rockefestival. Bare Fjellparkfestivalen i Flekkefjord er eldre. De startet året før oss.

Det første bandet, Kryp fra Tromsø, går på scenen ved midnatt. Deretter går det slag i slag gjennom natta. Det 36. og siste bandet, Blondekant fra Kvaløysletta, starter klokken 08.30 lørdag morgen.