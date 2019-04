GB Blues Express tok sølvet hjem til Norge

kultur

Til øredøvende applaus og rungende jubelrop fra de rundt femti norske bluesentusiaster som hadde tatt turen over til atlanterhavsøya entret senjaværingen Geir Bertheussen scenen sammen med sine medmusikanter Kai «Sugar Kay» Fjellberg på gitar, Trond «Boogieman» Hansen på bass og Kåre «Lefty» Amundsen på trommer, samt Rune Karlsen på keyboard.

En stor seier

– Dette hadde jeg ikke i min villeste fantasi drømt om da vi trommet sammen noen kamerater og startet med å spille blues med bislaget heime på Stonglandet som øvingsrom, sa en tydelig rørt Geir Bertheussen etter at heder og ære var utdelt og «seieren» hadde gått opp for han.

– Andreplass på pallen i et europeisk mesterskap i blues er en stor seier for meg og hele bandet, og for alle som har støttet opp og trodd på meg i alle år, sa Geir i foajeen på ærverdige Coliseu Micaelense mens klokka nærmet seg fire om natta lokal tid og to hektiske bluesdøgn gikk mot sin avslutning.

22 europeiske land deltok i årets EBC, og vinneren ble Kyla Brox fra Manchester, England. Hun var av mange sett på som favoritten.

Liveband

Bluesexpressen har allerede gjort en del forberedelser til sin neste utgivelse, samtidig som deres siste album «Southside» stadig øker sine salgs- og nedlastingstall. Albumet ble også nominert til Spellemannprisen i bluesklassen, men nådde ikke helt opp der. Men så er Bluesexpressen med Geir i front et liveband med en energi og et driv som få andre klarer å mobilisere, - noe vinyl eller et digitalt medium ikke kan videreformidle.

Allerede etter nominasjonen til Spellemannsprisen begynte en til da småtravel turnebok å fylles opp. På Azorene fikk bandet umiddelbart forespørsler fra flere europeiske festivalarrangører.

– Det kan se ut som det kan bli et travelt år, men vi får nå komme oss heim til Senja, pakke ut kofferten etter to uker på reisefot, samt plassere premien på peishylla først, sier en sliten men glad Geir Bertheussen.

Men allerede til helga skal Geir Bertheussen Blues Express på scenen igjen i regi av Oslo Bluesklubb.