Krolmanis på byens nye livescene

kultur

City Bar midt på torget har vært vertskap for blant annet sportsentusiaster, og vist fotballkamper. Men nå gjøres det også forsøk på å få i gang noe mer enn det.

– Den nye livescenen vil primært dekke opp om band og artister som enten mekker egen musikk eller som gjør konsept med tribute til en artist/band. Dette vil være nyttig for mange som går rundt å ruger på ideer og er på vei til å bygge opp et band, et konsept, eller som soloartist. Mulighetene er mange, sier Øystein Drøsshaug.

Først ut er bandet ASAP fra Harstad med Owe Krolmanis og Daniel Hansen. ASAP er en trio som består av Trond Hansen, gitar, Bjørn Hofstad, bass, og Øystein Drøsshaug på trommer.

Krolmanis skal gjøre Sting/Police-låter med ASAP. Så er det et ungt ubeskrevet talent, Daniel Hansen, fra byen som skal synge låter av John Mayer.

Hvis den nye scenen blir godt mottatt vil det komme flere konserter fremover, melder Drøsshaug.

– Vi har stor tro på en scene som kan minne om gamle Banjo Kro i Harstad, sier Drøsshaug. Banjo var en uformell scene på gateplan som ga liv til nye artister og band både lokalt og fra andre steder i landet.

