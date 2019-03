Bel Chorus løsner på snippen og gjør seg klar til korkonkurranse

kultur

«Alle» vet at Bel Chrous sine julekonserter kommer med julestemningsgaranti. Det ikke like mange er klare over er at mannskoret har langt flere strenger – for ikke å si stemmer – å spille på. Og denne helga kan du oppleve 24 herrer i fri og løssluppen dressur når Bel Chorus inntar Fjelldal samfunnshus lørdag og to ganger i Galleri Nord-Norge søndag.

– Konsertene i helga blir mer løssluppen enn tilfellet er med julekonsertene våre. Jeg lover at det blir løs snipp og anledning til både å klappe og flire både under og etter konserten, smiler kortets dirigent og musikalske leder Dag Erik Enoksen.