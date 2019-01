Klar for solkonserter

kultur

Ola Bremnes og Arctimus trio inviterer som vanlig til Sollunsjkonsert for å feire at sola kommer tilbake til Harstad. Denne gangen er Arctimus trio fulltallig, med Ann-Sofie Godø på piano, Runa Bergsmo på cello og Erika Toth på fiolin. Sistnevnte er glad for å igjen kunne være med på denne feiringen etter flere års avbrekk.

Et stort publikum vet allerede hva som venter: Ola vil fortelle om året som har gått i nyskrevne vers, og mellom strofene blir det innslag av musikk. Vi får høre både instrumentale trio-stykker og sanger av Ola Bremnes arrangert for ham og trioen. Torsdagskonsertene skjer i foajeen på kulturhuset.

I år får også Kvæfjord sin Solkonsert; det er Kvæfjord frivilligsentral som arrangerer den på FRAM på Borkenes lørdag 19. januar. Konserten settes opp som en del av kommunens tilbud innenfor Den kulturelle spaserstokken.

Solbollekonserter

Men det er ikke bare de voksne som har behov for å feire sola! I mange år har Ola, Runa og Ann-Sofie spilt og sunget for og i lag med hundrevis av små barn fra byens barnehager. I regi av Harstad kommune samles barna til solbollekonsert i Lillesalen i fire puljer fordelt på tirsdag og onsdag.

Der blir de fortalt eventyret om sola og mørketida, illustrert av danseren Sara Helene Jenssen. Sara Helene Jenssen er utdannet danser ved Kunsthøgskolen i Oslo. Siden det har hun hatt opptredener ved ulike arrangement med egenkoreograferte verk, og vært med på andre show og forestillinger. Til daglig underviser hun i dans ved kulturskolen i Kvæfjord og i Harstad. Hun underviser også i Gyrokinesis og yoga.

Engasjerte barn

Barna har for anledningen pyntet seg med soldrakt eller hodepynt og pleier å være svært engasjert i forestillingen. De hjelper fortelleren Ola med å komme seg videre i fortellingen på kritiske øyeblikk, de synger og beveger seg til Ola og Runa sine sanger. For utøverne er det å opptre for fire fulle hus med fascinerte 2- til 6-åringer et av årets scenehøydepunkt.

Barnehagebarn på Sortland får også oppleve sine solbollekonserter på Kulturfabrikken. Der blir det to barnekonserter fredag 18. januar.