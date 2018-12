Her er den nye festspilldirektøren

kultur

Ragnheidur Skuladottir jobber som direktør for den islandske nasjonalballetten Iceland Dance Company, og hun er kunstnerisk leder av den internasjonale teaterfestivalen LÓKAL i Reykjavík.

Festspillene skriver i en pressemelding er hun en høyt profilert og internasjonalt anerkjent kulturleder.

Starter i mars

- Skuladottir har gjennom en årrekke hatt en sterk arktisk tilstedeværelse, og hun har vært i Harstad i forbindelse med Festspillene både i 2016 og 2017 (Arctic Arts Summit). Hun er også tungt involvert i programmeringen av teater og dans i festivalen 2019. Den nye direktøren regner med å starte i jobben fra mars 2019, slik at det blir en overlappingsperiode med Maria Utsi. Hun ser frem til å jobbe med en av Norges største festivaler, skriver styreleder Jens Johan Hjort.

Arctic Arts Summit ble arrangert av Festspillene og Kulturdepartementet, og samlet over 80 kulturinstitusjoner og kulturorganisasjoner fra alle de åtte arktiske landene.

Begeistret

- Jeg ser virkelig frem til å komme til Harstad for å jobbe med det dyktige teamet på Festspillene, en av Skandinavias største multidisiplinære kunstfestivaler. Den geografiske og geopolitiske plasseringen er svært tiltrekkende for meg. Jeg har tidligere jobbet i nord og setter spesielt pris på den unike robustheten og likefremheten som hører med til å jobbe i nord. Festspillene har gjennomgått en viktig endringsprosess de siste årene under Maria Utsis ledelse – og jeg er begeistret over muligheten til å lede festivalen inn i en spennende fremtid, sier Skuladottir i pressemeldingen.

- Et islandsk stjerneskudd

Styreleder Jens Johan Hjort er strålende fornøyd med å få Skuladottir som direktør for Festspillene:

- Festspillene har med dette fått et av de sterkeste navnene på den arktiske kunsthimmelen, med en imponerende kunstnerisk profil. Hennes arbeid innenfor det islandske scenekunstfeltet er betydelig. Ut over hennes bakgrunn som teatersjef, kunstnerisk leder og dekan på den islandske kunsthøyskolen har hun også vært en sentral drivkraft i etableringen av den første internasjonale scenekunstfestivalen på Island, LÓKAL. Med Ragnheidur har vi fått en sterk leder med erfaring både fra å produsere scenekunst og drive festival, og med et imponerende internasjonalt kontaktnett, sier Hjort i pressemeldingen.

Utvikle Festspillene lokalt og internasjonalt

Ragnheiður Skúladóttir (på islandsk) har ifølge pressemeldingen store ambisjoner for sitt arbeid med Festspillene i Nord-Norge, og vil bygge videre på den tverrfaglige tilnærmingen festivalen er kjent for.

- Hver sommer er Festspillene en feiring av den beste og mest bemerkelsesverdige kunsten, en festival som er forpliktet til å produsere og presentere for publikum nytt arbeid innen musikk, teater, visuell kunst og dans. Jeg ønsker å bygge videre på de sterke båndene Festspillene har med den lokale og internasjonale musikkscenen og videreutvikle programmeringen av forestillinger som er forankret i teater, dans og visuell kunst. Jeg har stor tro på kunstens betydning og kraft og har derfor en særlig interesse for å koble sammen kunstdisiplinene. Dette vil være et stort fokus når det gjelder programmering av Festspillene, og noe som jeg allerede ser på for festivalen i 2020. Jeg vil også utforske ytterligere Festspillenes rolle utenfor selve festivaluken, hvordan vi kan starte og tilrettelegge for en blomstrende diskurs og kunstpraksis i regionen. Til slutt forblir målet å fortsette å bygge opp en internasjonalt og lokalt respektert kunstfestival som forbinder innbyggerne i regionen med resten av verden, sier Skuladottir.