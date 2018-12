Julelunsjkonsert x 2 i dag

kultur

Ikke nok med det – det blir to ganger Julelunsj i dag.

Disse konsertene har blitt like populære som Solkonsertene, som Harstads publikum gleder seg over i januar.

– I fjor måtte flere snu i døra fordi det var helt fullt i Galleri Nord-Norge, sier produsent ved Kultur i Troms, Dominique Guyot.

– Det var hjerteskjærende å måtte sende hjem de som var for sent ute. Derfor valgte vi å utvide kapasiteten ved å sette opp denne konserten to ganger samme dag». Det vil også gjøre det mulig for publikum å velge det tidspunktet som passer best.

Julelunsjkonsertene er satt opp i samarbeid mellom Kultur i Troms og Harstad Kulturhus. De preges av en lun og avslappet julestemning der man kan la seg røre av vakker musikk fremført av et litt bredere utvalg av utøvere enn på øvrige lunsjkonserter.

Landsdelsmusikerne Erika Toth og Runa Bergsmo har, i likhet med de siste årene, fått med seg den ettertraktede pianisten Sergej Osadchuk fra Tromsø. Men også Erikas unge fiolinelev Malin Knutsen Hagen, som publikum med stor interesse følger med utviklingen fra år til år. Til og med produsenten skal stemme i med et par sanger, blant annet den avsluttende Nordnorsk Julesalme der alle i salen kan synge med.