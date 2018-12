Utsi vant kulturpris

kultur

Prisen er på 25.000 kroner, og deles ut for hennes kunstneriske og administrative bidrag til å sikre kvaliteten og den arktiske dimensjonen i FINN.

Utsi kunne ikke være til stede, mens styreleder Jens Johan Hjort i FINN mottok prisen på hennes vegne.

– Jeg fikk telefon fra Maria om jeg kunne møte og ta imot prisen. Men typisk for henne presiserte hun at dette i første rekke er en pris til Festspillene i Nord-Norge.

– Er det noen som virkelig kan skrive under på at hun fortjener en pris, så er det meg, i kraft som styreleder. En så dyktig festspilldirektør er det et rent privilegium å ha. Hun har virkelig satt festspillene på kartet. Det eneste jeg har å si mot henne, er at hun slutter i stillingen, humret Hjort.

– Men vi har funnet en verdig person som har overtatt stafettpinnen, og det kommer vi tilbake til. I mellomtiden vil jeg bare si at fylkeskommunen er en viktig støttespiller til festspillene, ikke minst økonomisk. Og det er verdt hver krone, uttalte Hjort.

Juryens begrunnelse:

«Årets kulturpris går til en person som har en kampånd som får en hel landsdel til å strekke seg.

Hun har satt en tydelig dagsorden når det gjelder en nordlig identitet, en nordlige stemme. Denne stemmen inkluderer i høyeste grad nordlige og arktiske minoriteter og urfolk, som det kvenske og det samiske.

Årets kulturpris tildeles Festspillene i Nord-Norge ved Maria Utsi.

Festspilldirektør Maria Utsi går i 2019 inn i sitt siste år som festspilldirektør. Hun forlater et festspill som aldri har vært så aktuelt lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi vil og fremheve Utsis arbeid med NUK – Ny Ung Kunst. Det er Norges eneste fullt ut inkluderende arena for unge mennesker, både med og uten fysiske funksjonsnedsettelser. Her fikk Utsi i gang følgeforskning med UiT – Norges arktiske universitet på modellen til NUK. Dokumentasjon og resultat av forskningen vil få nasjonal betydning.

Et annen stor satsing under hennes ledelse er verdens første Arctic Arts Summit i Harstad sommeren 2017. Her var Festspillene både pionéer og motor når det gjelder å sette kunst – og kulturpolitikk på dagsorden nasjonalt og sirkumpolart. Det var de og ved å føre an dialogen om den nordlige kunstscenen i et globalt perspektiv.

Festspillene i Nord-Norge har under Maria Utsis ledelse satt seg i førersetet blant kulturinstitusjonene i nord».

Troms fylkeskommunes arbeidsstipend til arbeidende kunstnere gikk i år til musikeren Ola Asdahl Rokkones.

