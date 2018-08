Tovikingen trakk 600

kultur

Det var full trøkk og kjempestemning i Vikingparken da livebandet «Vassendgutane» fra Åmdalen i Ørstad spilte opp. De traff godt med sin egen variant av country som de selv kaller «fest-country», og det var også noen cowboyhatter å se blant publikum.

Leder for arrangementskomitéen, Jørn Elvevoll, smilte fra øre til øre da han fortalte om publikumsresponsen.

– Vi er selvfølgelig kjempefornøyde når arrangementet er utsolgt allerede før vi åpner. Suksessen skyldes nok at vi valgte dette bandet som er veldig populært og trekker mye folk. De spiller ofte ute på bygda, og de gir uttrykk for at de trives godt her i Tovik. Det er Tovik velforening som arrangerer Tovikingen, og vi prøver å få det til annet hvert år. Arrangementet krever mye dugnadsarbeid, og vi er ei lita bygd. Likevel er det ikke problemer med å få omkring 40 personer til å stille. Lørdag har vi åpen kafé i Vikingparken med blant annet nystekte fiskekaker, og om kvelden blir det pub i lavvuen.