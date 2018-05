Gospel Stars bidrar med konsert før St. Olavskorets tur til Tromsø

kultur

24. mai reiser St. Olavskoret til Tromsø for å holde to konserter for beboerne på Mortensnes og Sør-Tromsøya sykehjem. Sangerne reiser med Hurtigruta og skal overnatte i nord.

– Konserten søndag skal bidra til å dekke kostnadene til turen, forteller dirigent Wolfgang Schmitt.

Verdig alderdom

Det er ikke første gang at beboerne på Olavshjemmet drar ut for å underholde andre. Det har blant annet vært på Sandstrand og på Fjelldal.

– Denne gang blir det stor tur, og de gleder seg, sier Schmitt.

St. Olavskoret ble etablert i 2016 som et prosjektkor som skulle vise at musikk i eldreomsorgen kan være en viktig nøkkel for trivsel, aktivitet og en verdig alderdom, ikke bare for seg selv, men også for publikum på andre sykehjem.

Både stående, de som sitter i rullestol, og også demente deltar med liv og lyst på de ukentlige korøvingene.

– Det er ingen problemer for demente å lære sanger. På søndagens konsert i Harstad kirke skal de blant annet synge en gammel harstadsang: Til Harstad, forteller Schmitt.

Lever og ånder for musikkmiljøet i byen Han er ikke bare kirkemusiker. Han har også stort engasjement for kor.

Erfarne

Konserten søndag får deltakelse fra tre kor; St. Olavskoret, barna i Gospel Stars og de voksne Care Gospel.

Gospel Stars ble startet av Wolfgang Schmitt i 2014. I utgangspunktet var også dette et prosjektkor som skulle avvikles etter en veldedighetskonsert, men barna elsket å synge, og ville fortsette.

– De har sunget på sykehjem, og på konserter med Runa Bergsmo, Wenche Myhre og Hærens musikkorps. De har hatt konsert for flyktningbarn, var med på Harstad synger, og har arrangert barnekortreff i Harstad.

Det er altså erfarne sangere som, sammen med Care Gospel, bidrar til St. Olavskorets tromsøtur.

– På søndagens konsert skal korene både synge hver for seg, men også sammen. Det blir rundt 60 personer, sier dirigenten.

St. Olavskoret byr da på sitt planlagte repertoar på tromsøkonsertene.

– Jeg vet at de i Tromsø gleder seg, og det gjør jeg også, sier Wolfgang Schmitt, som håper hele byens befolkning tar turen til Harstad kirke søndag.