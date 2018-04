Lever og ånder for musikkmiljøet i byen

kultur

– Det er en ære å bli nominert. Jeg gleder meg til å se utfallet, sier han.

Wolfgang Schmitt ankom Harstad året 2000. Da hadde han fått jobb som kantor i Harstad kirke. Meningen var egentlig å være i Harstad tre til fire år, men det ble langt flere. På reisen til Harstad bar han med seg flere år med kirkestudier og 15 år som kantor i Tyskland.

Alltid musikk

En vanlig arbeidsdag har ikke Schmitt, men likevel er dagen fylt til randen av musikk. Han er blitt en kjent skikkelse for alle som jobber med korps og kor i byen.

– En dag i uka er det stabsmøte, og da planlegger vi alt hva skal skje i kirken. I tillegg dirigerer jeg to barnekor, et voksent kor, St. Olavskoret, Evenes Musikkorps og Sandstrand Skolekorps. Mer har jeg ikke tid til, sier han.

St. Olavskoret er ganske unikt. Det består av beboere på sykehjemmet. En gang i uka øver de på Olavsgården. Der deltar 15 til 20 medlemmer, alt etter dagsform.

– Det begynte med et prosjekt sammen med UiT og vernepleierutdanningen. Det var så gøy å jobbe med koret, så jeg fortsatte bare, sier han.

Schmitt dirigerer koret, og flere ganger har han fått æren av å ta med koret på besøk til nabokommunene. 24. mai skal Schmitt og St. Olavskoret på tur til Tromsø.

Musikk som språk

Schmitt har funnet ut at for å skape den beste stemning, må man uttrykke seg av hele sitt hjerte. Og det trekker han frem som som spesielt viktig i gudstjenester og begravelser.

– Det er ikke vanskelig å uttrykke seg gjennom musikk. Først må man ta musikken inn i en selv, for da kommer følelsene ut. Gjennom musikken kan man uttrykke seg der ord ikke kommer til, sier han.

En gang fikk han et spilleønske som han stusset litt på. Det var duket av for konfirmasjon, og konfirmanten foreslo at Schmitt skulle spille Rammstein.

– Da spilte jeg Rammstein, og det er vel det rareste jeg har gjort. Jeg hadde vel litt lyst å gjøre det óg, sier han.

Rammstein er et tysk metalband.

Selv om han spiller mye forskjellig musikk, er han ikke i tvil om hva som er favorittsjangeren.

– Det er klassisk, men jeg er også glad i jazz og elektronisk musikk, svarer han.

Mye jobb

Han stiller seg undrende til hvorfor folk har nominert han til kulturprisen.

- Jeg vet ikke om jeg er særlig flink, men jeg vil at folk skal ha det bra i gudstjenester. Det er mye jobb med kor og korps, og det har blitt mange år i bransjen. Det trives jeg med, sier han.

Kulturprisen

De nominerte til Harstad sparebanks kulturpris er:

Landsdelsmusikerne Ann Sofi Godø og Runa Bergsmo

Organisten og dirigenten Wolfgang Schmitt

Harstad kunstforening

Artisten Kristian Kristensen

Fotografen Trym Ivar Bergsmo

Tidligere vinnere:

2016: Lars Bremnes

2015: Anne Semb

2014: Harald Troøyen og Per-Kai Prytz

2013: Arne Dagsvik

2012: Marianne Sverdrup Nordeng

2011: Tonje Unstad

2010: Audun Iversen

2009: Birger Carlsen

Prisen består av 50.000 kroner, diplom, krystallvase og blomster. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper eller foreninger som har utmerket seg spesielt innenfor kulturlivet i Harstadregionen, som utøvende kunstner(e) eller i arbeidet med å organisere og administrere kulturtilbud av ulik art.

Prisen deles ut i samarbeid med Harstad Tidende.