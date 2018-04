Nominert for andre året på rad: – Vi har troen på seier

kultur

Det forteller Merete Kamsøy, leder ved Harstad kunstforening. Folket har talt, og kunstforeningen er en av de fem nominerte.

Kamsøy er rådgiver på Stangnes videregående skole, men når det går mot ettermiddag og kveld er det engasjementet på Harstad kunstforening som gjelder. Kunstforeningen har om lag 220 medlemmer, og det merkes godt i Harstad at folket kjenner til foreningen.

Foreningens motto er å gjøre byen rikere, og det mener Kamsøy samsvarer godt med realiteten.

– Jeg vet at vi gjør en veldig god jobb, og legger ned utrolig mye tid i frivillig arbeid. Vi har heldigvis mange som legger merke til det, sier hun.

Kunstforeningen har lenge vært et kjent sted i byen. Året 1935 var foreningen nyetablert i byen, og 83 år senere eksisterer den fortsatt. Det interessante er at Kamsøy er den første kvinnelige lederen på huset. Men hun tror ikke det er grunnen til at folket har stemt foreningen frem.

– Grunnen til at vi er blitt nominert to år på rad, er at vi er en del av kunst- og kulturfeltet i byen. Vi holder på jevnt og trutt, og har ikke planer om å gi oss.

Hun legger til:

– Vi presenterer gode utstillingsprogram, og har mange støttespillere. Det setter folk pris på. I tillegg er vi hyppig brukt av voksenopplæringen og skolene i sentrum, forteller hun.

Uten keramikkovn

Hvis Harstad kunstforening blir vinneren av kulturprisen 2018, vil de anskaffe seg keramikkovn. Foreningen har vært uten ovn i flere år, og Kamsøy hevder at keramikk har på mange måter vært hjertet i kunstforeningen.

– Det koster 80 000 kroner for en ny ovn, og hvis vi klarer å skrape sammen de kronene, blir det ovn, konstaterer hun.

Alt er frivillig arbeid

Merete Kamsøy og foreningerns styre ofrer mye av sin fritid for å drive og vedlikeholde Harstad kunstforening.

– Det er ikke mange som tenker på hvor mye frivillig arbeid som legges ned. Vi trenger vakter til utstillingene, medlemmer i styret, valgkomite, revisjon og regnskap. Alt er basert på frivillighet. Til og med de som opptrer på åpningene får bare en klem i lønn, men de er veldig glade for å få en klem av meg.

Av nevneverdige hendelser der mange deltok i arbeidet, trekker hun frem feiringen av samefolkets dag.

– Da presenterte vi 32 samiske fortellinger på roll-ups. Det ble ville tilstander, sier hun.

Noe hun og styret har vært klar over fra dag en, er at enhver frivillig som arbeider på foreningen skal være genuint engasjert i kunst.

– Det er snakk om å rekruttere og holde på de frivillige. Det har skjedd mye i det frivillige arbeidet mens jeg har vært leder. Man konkurrerer mot alt som skjer rundt omkring. Veldig mye i Norge er basert på frivillig arbeid, og mange velger ei forening som de forholder seg til. De holder seg til sine hjertesaker. Å finne dem som interesserer seg nok for kunst til å velge å bruke tid på frivillig arbeid, er vanskelig, sier hun.

Fremtidsplaner

Kamsøy sier at det alltid er fremtidsplaner for foreningen, og det trekker hun frem som en av grunnene til at foreningen fremstår som seriøs. Et annet punkt er at foreningen legger utstillingsplanene minst to år frem i tid.

– Det er viktig, fordi det skaper en form for kontinuitet og forutsigbarhet. Da vet kunstnerne som tenker å søke til oss, at søknadene blir besvart, behandlet og tatt seriøst.

- Barnekunstskolens utstilling i mai er nærmest i tid. Deretter følger Festspillene i Nord-Norge. Det er ei høytid for oss. Mye jobb, men morsomt, sier hun.

Kulturprisen

De nominerte til Harstad sparebanks kulturpris er:

Landsdelsmusikerne Ann Sofi Godø og Runa Bergsmo

Organisten og dirigenten Wolfgang Schmitt

Harstad kunstforening

Artisten Kristian Kristensen

Fotografen Trym Ivar Bergsmo

Tidligere vinnere:

2016: Lars Bremnes

2015: Anne Semb

2014: Harald Troøyen og Per-Kai Prytz

2013: Arne Dagsvik

2012: Marianne Sverdrup Nordeng

2011: Tonje Unstad

2010: Audun Iversen

2009: Birger Carlsen

Prisen består av 50.000 kroner, diplom, krystallvase og blomster. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper eller foreninger som har utmerket seg spesielt innenfor kulturlivet i Harstadregionen, som utøvende kunstner(e) eller i arbeidet med å organisere og administrere kulturtilbud av ulik art.

Prisen deles ut i samarbeid med Harstad Tidende.