Her er 10 thrillere å kose seg med i påsken

Enten det er hjemme eller på hytta er det mange som får god tid til å se filmer på kvelden når man får mange fridager på rad. Flere og flere harstadværinger abonnerer på strømmetjenester, og nå som filmer er lettere tilgjengelig enn noensinne tidligere, er det mulighet for å se flere filmer de siste dagene i påsken.

1. Prisoners

Med Hugh Jackman og Jake Gyllenhaal i rollene handler denne to timer og 26 minutter lange thrilleren om to familiers barn som blir kidnappet. Politiet kommer ikke noen vei, og Keller Dover bestemmer seg da for å finne gjerningsmannen selv.

Prisoners er en film som er perfekt for de som er glad i krim. Krimmysteriet og handlingen utvikler seg til noe særdeles intens og spennende, og spesielt den siste timen av filmen er noe av det bedre man kan se i løpet av påsken hvis man vil kose seg med en thriller eller krim.

Filmen kan sees på: Netflix, Viaplay

2. Pulp Fiction

Denne klassikeren fra 1994 trenger nesten ikke å skrives om, men dersom du ikke har sett den er det virkelig en godbit du har foran deg i påsken. Med Quentin Tarantino i regissørstolen, og skuespillerne John Travolta og Samuel Jackson som spiller i det som trolig er deres beste opptreden har du en virkelig god film å se i påsken. Filmen er stappet av kjente sitater og scener som har tatt plass i dagens popkultur.

Pulp Fiction er dessverre nylig fjernet fra Netflix sitt bibliotek, men filmen kan leies på en rekke tjenester. Dersom du vil se en annen god film fra Quentin Tarantino ligger derimot både The Inglourious Basterds og Django Unchained på strømmetjenesten.

3. Zodiac

David Fincher har regissert en rekke gode filmer og serier (House of Cards, Seven), men denne thrilleren står likevel ut som noe av det bedre fra Fincher. Filmen er basert på den ekte historien om den berømte seriemorderen omtalt som Zodiac-morderen, og om journalistene som får tilsendt brev fra en som påstår han er nettopp Zodiac-morderen. Filmen har skuespillere som Robert Downey jr., Mark Ruffalo og Jake Gyllenhaal på rollelisten.

Filmen kan sees på: Netflix

4. No Country for Old Men

No Country for Old Men er regissert av Coen-brødrene, og med denne filmen skal det sies at de virkelig har gjort en god jobb. Med en enorm god dialog og godt utførte actionscener har denne thrilleren blitt rost av kritikerne opp til skyene, og det med god grunn. Dersom du ikke har sett denne filmen tidligere er de siste dagene i påsken en god tid til å gjøre nettopp det.

Filmen handler om en jeger som treffer på en narkotika-handel som går galt, og konsekvensene som følger.

5. Spotlight

Spotlight er basert på den virkelige historien om journalistene i Boston Globe som avdekket kirkeskandalen hvor svært mange katolske prester misbrukte barn, og hvordan kirken aktivt jobbet for å dekke over dette.

Spotlight vant i 2016 Oscar for både beste film og beste manus, og det men god grunn. Filmskaperne, og ikke minst skuespillerne, har gjort en svært god jobb med materialet de har jobbet med. Filmen kan nok likevel kategoriseres som drama i større grad enn thriller.

Filmen kan sees på: Netflix

6. Hodejegerne

Mens filmatiseringen av Snømannen aldri fikk den behandlingen som Jo Nesbø-fansen hadde håpet på, finnes det likevel en god filmatisering av en Jo Nesbø-bok. Filmatiseringen av Hodejegerne gjør en fantastisk god jobb med å gjenfortelle Jo Nesbøs nervefylte historie i filmformat, og det blir til og med gjort på norsk. Aksel Hennie spiller hovedrollen i filmen, og hvis du bare har tid til å se én thriller i de siste dagene i påsken kan Hodejegerne anbefales. Nikolaj Coster-Waldau (kjent fra Game of Thrones) spiller i tillegg skurken svært godt i Hodejegerne.

Filmen kan sees på: Netflix

7. Ondskapens Hotell

Jack Nicholsen gjør sitt beste for å være Jack Nicholsen i denne klassikeren fra 1980. Basert på Stephen Kings roman, befinner handlingen seg på Overlook Hotel, hvor det ikke er like fredelig som Jack Torrance, filmens hovedperson, tror.

Filmatiseringen av Stephens Kings bok Geralds Game ligger også på Netflix, og er også en god thriller å ta seg tid til å se.

Filmen kan sees på: Netflix

8. Kvinnen i buret

Kvinnen i buret er basert på Jussi Adler Olsens bestselger med samme navn. Adler Olsen er også kjent for titler som Journal 64 og Flaskeposten fra P.

Kvinnen i buret handler om politietterforskeren Carl som blir satt til å sortere uløste saker sammen med sin nye partner Assad. Historien blir godt fortalt i filmen, og er en ren og effektivt thriller på sitt beste. Spenningen er til stede fra start til slutt, og er enkelt fortalt en virkelig god popcornfilm.

9. Memento

Memento handler om en mann som til tross for å lide av korttidshukommelse forsøker å finne mannen som drepte konen hans og skadet han slik at ikke klarer å huske mer enn noen få minutter bak i tid. Filmen er like godt utført som konseptet (uten at jeg skal avsløre for mye). Denne kritikerroste thrilleren fra 2000 er bare å sette på med en gang.

Filmen kan sees på: Netflix, Viaplay

10. The Prestige

Nok en Christopher Nolan-film, og nok en film som det er verdt å se i påsken. Filmen handler om rivaliseringen mellom to tryllekunstnere, Robert Angier og Alfred Borden, og hvor langt disse to er villig til å gå for å skape den beste sceneillusjonen. Christian Bale, Hugh Jackman og Scarlett Johansson spiller alle svært godt i denne thrilleren fra 2006.

Filmen kan sees på: Netflix