20 spørsmål

kultur

1. Hva er kulturhusdirektør Ola M. Løkholms mellomnavn?

2. Hvilket harstadband markerte seg spesielt på Rock mot rus?

3. Hva heter bandet som skal ha undervannskonsert på festspillene?

4. Hva heter den siste krimboka fra kvæfjerdingen Heine Bakkeid?

5. Hva heter harstadfestivalen som Arve Tellefsen skal være med på?

6. Hva står UKM for?

7. Harstad Tidende har omtalt ønsket om en større kino i Harstad. Hvor mange saler ønsker kulturhusdirektøren?

8. Hva heter organisasjonen som restaurer gamle båter?

9. Hvem har driftsansvaret for Anne Rogde?

10. Hva er det nye navnet til Forsvarets musikkorps Nord-Norge?

11. Et harstadorkester er kjent for å spille balkansk musikk. Hva heter bandet?

12. Hva heter koret av eldre som har sitt utspring på Olavsgården?

13. Hva heter Ann-Sofie Godø, Erika Toth og Runa Bergsmo som trio?

14. Hva heter kulturpersonligheten som har fått pris for sitt engasjement for kulturen, og som er ansvarlig for Fårebygget på Borkenes?

15. Hvem står for kunsten i Landsåshallen?

16. Hva heter arrangementet på Evenskjer som samler danseglade?

17. Hva heter Lødingens festival for matglade?

18. Hva slags «mesterskap» arrangeres som en del av det årlige bryggetreffet på Liland?

19. Hva er artistnavnet til artisten fra Senja som slo gjennom med Krokstav-emne?

20. Hva heter lekeparken på Sørrollnes?