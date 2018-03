Hardtslående Blues på Nordlændingen

kultur

Med et komp stødigere enn selve grunnfjellet, hadde Geir Bertheussen og gitarist Hans Isaksen totalt frie tøyler.

Ikke bare spiller bandet glimrende, men egentlig er det enda viktigere, at spillegleden skinner så til de grader gjennom i alt det de gjør.

Grunnpilarene i det hele er Kåre Amundsen bak slagverket og bassist Trond Hansen. Disse to herrene legger et fundament av rytme og driv, som gir fritt spillerom til de to andre på scenen.

Karismatiske Geir Bertheussen synger, brumler eller prater blues. Eventuelt at han tar et skikkelig magadrag, og prøver å blåse munnspillet i filler.

Hans Isaksen med sin Stratocaster, viser at han fikser det aller meste. Enten det skal være en illsint solo, tøffe riff, eller bare et stødig komp, så sitter alt sammen som støpt.

Undertegnede har opplevd mange konserter etter hvert, men denne gjengen står definitivt som noe av det beste av blues som er opplevd her i byen. Måtte det bli stappfulle lokaler neste gang de dukker opp igjen.