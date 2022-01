Tøffe tider for Topcoat: – Hele bransjen er i full krise

nyheter>>

Konserten lørdag skulle egentlig bare være en streamet konsert, som folk kunne sitte hjemme å oppleve foran en av sine mange skjermer. Men når det ble en åpning for litt publikum og skjenking, og stedet likevel er en uteplass, så åpnet de dørene for publikum.

Selvsagt ikke fullt, for alle krav om smittevern begrenset det, men stemningen var god. Et publikum sulteforet på uteliv og levende musikk, visste å sette pris på denne kvelden. Folk kom faktisk så langveis fra som Sortland, for å endelig kunne oppleve live musikk over øl igjen.