Kystvaktskipet Harstad er på plass og kan bistå fartøyet med slep og assistanse dersom det viser seg nødvendig. Ifølge Hovedredningssentralen er det ikke snakk om en redningsaksjon, selv om både skipet og situasjonen følges av Kystverket og Hovedredningssentralen.

Kystvaktskipet Harstad er et norsk kystvaktskip oppkalt etter byen Harstad. Skipet er bygget for kystvakt/beredskapsoppgaver blant annet fiskerikontroll, mulighet for tunge slep og oljevern.