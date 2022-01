nyheter>>

Fredag var uhellene ute for to trailersjåfører – på samme på plass, til samme tid. For tidlig på ettermiddagen havnet begge to i knipa på den smale veien, på fylkesvei 848 på Seglstein på Andørja i Ibestad.

Ifølge driftsleder Håvard Langmo i Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen kom den første meldingen i 12.30-tiden, som gikk ut på at to trailere sperret veien.