nyheter>>

Elumni Elektro er hovedaksjonær i det nyoppstartete rørleggerfirmaet, og får en eierandel på 65 prosent. Stian Rostadmo blir daglig leder og får en eierandel på 35 prosent.

Haalogaland VVS AS meldte oppbud i midten av desember 2021. Årsaken var sammensatt. Det var et ungt selskap som i oppbyggingsfasen måtte tåle ikke mindre enn tre konkurser i selskaper de jobbet for. I tillegg til store tap uteble også et sluttoppgjør fra en større lokal byggentreprenør.