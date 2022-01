Mine tre søsken, Asbjørg Skåden, Per Eriksen og Elrun Ronte Eriksen til minne

nyheter>>

I disse dager i fjor måtte jeg innse at min bror, Per, ikke hadde mange dager igjen i denne verden. Jeg hadde nektet å forstå det, for det var tross alt bare gått syv måneder fra vi begravde min eldste søster, Asbjørg. I september la min yngste søster, Elrun, ut på sin siste skogstur. Brått endret bildet seg av min framtidige pensjonisttilværelse. Jeg hadde sett meg selv i ånden som pensjonist luffe mellom søskenhusene her på Planterhaugen, slurpe kaffe, minnes gamletida, småkrangle litt om hvem som husket riktig, fortelle skrøner og flire av hverandres slagferdighet på overdrivelser og underdrivelser og munnrapphet. Slik ble det ikke. Jeg har engang lest at all sorg egentlig er egoistisk fundert, og det er kanskje riktig. Jeg må iallfall bygge et nytt bilde av framtida som pensjonist.

Jeg har vært storheldig i livet med en trygg oppvekst med alvor, ansvar og humor som overhengende kjennetegn. Som yngst i søskenflokken hadde jeg nok mange privilegier som de andre ikke hadde. Da jeg som gymnaselev meddelte at jeg måtte kutte oppkjøring til bilsertifikat, fordi jeg ikke hadde penger nok, dalte fem konvolutter med noen hundringser ned i postkassen min, med påskrifta «kjør opp du, bane». Det holdt i massevis, dette var tross alt i 1974.

Mine søskenminner er mest med dem i samlet flokk eller flere i lag. Minnene er festet til arbeidsfellesskap, humor og omtanke for hverandre. Ettersom dette ikke er en familiekrønike, vil jeg trekke fram kun et par minner om hver av dem.

Som storesøster følte Asbjørg særlig ansvar for dem som var yngre. Allerede som ung fikk jeg erfare hennes læringsformidling. Hun er grunnen til at jeg som femåring var oppdatert på for eksempel Hanseatenes handelsmonopol i Bergen, for hun gjenfortalte heime det hun lærte på skolen. Hun lærte meg også å spille blokkfløyte etter noter i c-dur, riktignok uten krysser og b-er. Jeg var en kry konsertholder for familien (stakkars folk, skjønner jeg nå) og senere har jeg aldri nådd lengre i musikalsk utvikling. Formidlingsgleden og -evnen beholdt hun helt til det siste. Storesøsterrollen slo til da jeg lå sprekksjuk med betennelser på en liten hybel i Tromsø. Hun kom innom på grunn av en følelse av uro, frakta meg på legevakta, tok meg med til Kaldfjorden, ordnet opp med skolen om fraværet mitt etc. og pleide meg i ei uke til hun anså meg i stand til å klare meg selv på hybel igjen.

Per hadde arvet vår mors fantastiske humor og vittighet. I et hjem sammen med Per og Jarle, min bror som forlot i 1990, var det ikke langt mellom lattersalvene. Jeg flirer fortsatt av mange episoder, som da han parerte til meg etter at jeg var hos lege med en stor skalla flekk i hårbunnen; -legen sa vel til deg at der det ikke er virksomhet, kan heller intet gro? Per var min læremester i det som den tids kaltes mannfolkarbeid. Slik lærte jeg å ikke bare kjøre traktor, men kjøre landbrukstraktor, noe som fylte meg med en enorm stolthet og mestringsfølelse. For mine brødre var jeg alltid «bane» som de mer enn gjerne hjalp. Sommeren da mitt yngste barn kom til verden, svingte Per og Torgrim opp med traktor og tilhenger full av ved, slik at det ikke skulle bli noe knapphet på fyringsved den vinteren.

Elrun var omsorgspersonen med øye for alle. Lenge før hun formelt ble sykepleier og fysioterapeut var hun familiens helsevesen. Håndarbeid var hennes andre kjennetegn, og hun elsket å designe. Som femtenåring sydde hun skidrakt til meg, anorakk og nikkers, som da var moderne, av noe billig poplinsstoff som mamma hadde bestilt fra Sverre Mohn eller kanskje Spar Kjøp. Den var foret med rødt og hadde røde detaljer; jeg følte meg chic helt fram til skituppene. Elrun stilte alltid opp på eget initiativ når noen i storfamilien trengte det. Det gir en god trygghet og harmoni å vite at man alltid kan få hjelp i kritiske situasjoner. Hennes mest imponerende tiltak er da hun fikk bror sin opp på beina og i god fysikk etter to kompliserte brudd i ryggen. Ryggkirurgene i Tromsø trodde ikke sine egne øyne da han kom gående inn på kontroll.

Samfunnsengasjementet til mine søsken er også noe som jeg husker med glede. Alle tre var tidlig bevisste og engasjerte i samiske saker. Fra slutten av 60-tallet abonnerte vi på den samiske avisa Nordkalotten, men størstedelen av impulsene fikk de nok fra ČSV-miljøene de ble kjent med der de oppholdt seg i tidlig ungdom. Slik kom de til å bli samepolitiske barrikadestormere fra midten av 70-tallet og fram til årtusenskiftet. Jeg vil alltid først og fremst huske mine søsken som familiemedlemmer, men som same setter jeg umåtelig stor pris på for eksempel Asbjørg sin innsats for samiskfaget i skolen, Per sin innsats som dugnadsleder under bygginga av den samiske barnehagen i Markebygda, og Elrun sin innsats i dokumentering av den lokale koftetradisjonen med påfølgende rekker av kurs i koftesøm.

Jeg legger også ved tre faksimiler som viser innsatsområder de har nedlagt mye tid på; 1) Asbjørg med slektsbokprosjektet som var første bok i hennes eget samiske forlag, Skániid girjie, som senere gav ut en rekke lokale samiske bøker; 2) Per på befaring med fylkeskonservatorene i Nordland og Troms på bruket Gállogieddi i Evenes i 1984, en befaring som IBSS tok initiativ til og jobbet fram til markesamisk museum; 3) Elrun på infostand høsten 1979 i Tromsø med salg av Charta 79 for Sámi Joavku, som var en samisk ad hoc organisering i arbeidet mot utbygging av Alta-vassdraget. Jeg vil derfor også huske dem i gruppen sterke, engasjerte og målfokuserte samer, blant barrikadestormerne som svømte under vann i flere tiår og skapte de bølgene som man i dag kan surfe på. Men først og fremst minnes jeg dem på slåttemarka, i bærskogen, i fjøsen, på kjøkkenet, der jeg har hatt det så fantastisk morsomt og trygt med dem.

Med varme og takknemlighet i hjertet, Ardis