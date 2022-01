nyheter>>

R&R Auto AS søker om tilskudd fra næringsfondet i forbindelse med videreutvikling av bilverksted i Bedringens vei i Evenes. Bedriften ble registrert 6. desember 2019.

Bedriften har hatt et tøft 2020, med driftsinntekter på 1.138.000 kroner, et negativt driftsresultat på 634.000 kroner og et negativt årsresultat på kr 711.000. Selskapet hadde per 31. desember 2020 en negativ egenkapital.