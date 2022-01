nyheter>>

Harstad kommune fått nærmere 2000 henvendelser på telefon og i kommunens meldeportal om snøfallet de siste dagene, informerer kommunikasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune.

– Til sammen i hele fjor fikk vi over 1400 kun på meldeportalen. Så det har vært et enormt trykk. Vi har kanskje ikke fått svart ut alle like godt i meldeportalen, men alt er lest – og vi har gjort så godt vi kunne, skriver Arvola til Harstad Tidende lørdag ettermiddag.¨