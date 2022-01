nyheter>>

I området sør øst for Hinnstein, melder observert at det er gått et snøskred. Luftambulanse har vært i området, ser spor inn og ut av skredet. Vurdert som at det er en stund siden dette gikk. Innsatsleder og hundefører fra politiet er på stedet. De gjør nå videre vurderinger på skredstedet, skriver politiet på Twitter.