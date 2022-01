nyheter>>

Varsom.no skriver at det for tiden er betydelig snøskredfare i Troms, og at faregraden er på nivå 3, melder Folkebladet.

– Skred kan løses ut i fersk fokksnø, og potensielt på vedvarende svake lag. Unngå skredterreng inntil situasjonen er bedre kartlagt, opplyses det.