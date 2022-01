Ung kvinne personlig konkurs etter at faren opprettet selskap i datterens navn: – Dypt urettferdig

nyheter>>

iTromsø: En kvinne i 20-årene i Tromsø må møte i tingretten neste uke, etter å ha blitt slått personlig konkurs for krav hennes far er ansvarlig for.

– Man opplever mye rart. At hun skal sitte igjen med skattegjelden til faren er dypt urettferdig, sier bostyrer Jan Halstein Haugnes i advokatfirmaet Østgård.