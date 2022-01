Ordføreren om de viktige sakene i 2022: – Et historisk øyeblikk for Evenes-samfunnet

nyheter>>

Arbeiderparti-ordføreren har klippet mange snorer og vært med på flere åpninger i 2021, blant annet var det offisiell åpning av nye Evenes skole og byggestart for militære tjenesteboliger. I 2022 står flere viktige saker for tur for nordlandskommunen, skal man tro Terje Bartholsen.

– Den viktigste symbolske endringen i Evenes skjer på starten av året. Tirsdag kommer Forsvarets kampfly til kommunen og fra torsdag overtar de Quick Reaction Alert-beredskapen Bodø har hatt siden 1960. Dette er et historisk øyeblikk for Evenes-samfunnet, for da går flystasjonen fra å være en byggeplass til å bli en aktiv kampflybase, sier han.