Fra mars må du betale mer i bompenger

Revidert finansieringsopplegg til Vegpakke Harstad ble godkjent i Samferdselsdepartementet 28. mai 2021. Vedtaket innebærer også at bompengeavgiften blir dyrere. For at bompengebidraget på 1,64 milliarder skal være nedbetalt i løpet av 20 år, må gjennomsnittlig inntekt per passering økes fra 4,70 kroner som er dagens inntekt, til 5,80 kroner.

Det betyr at prisen for å passere bomringen øker fra 13 til 16 kroner for takstgruppe 1, og fra 20 til 25 kroner for takstgruppe 2. Det er lagt til grunn at rabatter og fritak for betaling skal følge gjeldende takstretningslinjer for bompengeordninger. Alle rabatter og fritak etter retningslinjene betinger gyldig avtale og brikke. Dette innebærer blant annet 20 prosent rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 (kjøretøy med totalvekt til og med 3 500 kg og alle kjøretøy i kategori M1) som har gyldig avtale og brikke. Det gis ikke brikkerabatt til kjøretøy i takstgruppe 2 (kjøretøy over 3 500 kg unntatt kjøretøy i kategori M1 med gyldig avtale og brikke).