Inviterer hele landet til å ta en #nattinaturen

– I 2020 sov opp mot 100 000 personer ute under #nattinaturen.

Det skriver Norsk Friluftsliv, fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner.

Igjen inviterer de folk til å tilbringe en natt ute i september.

– #nattinaturen er den ene natta i året der tusener av folk over hele landet pakker soveposen og overnatter ute. Det magiske er at selv om én ligger i hengekøye i skogen i Alta, en annen telter i hagen sin i Mandal og en tredje sover i Oslomarka, så ligger vi alle under den samme himmelen, skriver de på sin hjemmeside.

– Alle er velkomne. Både du som aldri har overnattet ute før og du som teller din tiende natt under stjernene denne sesongen.

Hvordan delta

Alt du trenger å gjøre for å delta på #nattinaturen er å ta med deg en sovepose, et telt, ei hengekøye eller hva du måtte foretrekke å overnatte i, og legge deg til ute.

– Og så bør du så klart huske på å ha med nok mat, drikke og varme klær, tipser de.

Om du velger å ligge på terrassen, på fjellet, på en strand eller i nærskogen, er helt valgfritt.

– Om du sover alene eller med kjæresten, kona og ungene, en vennegjeng eller bestevenninna di, skal vi heller ikke blande oss borti, skriver Norsk Friluftsliv.

Starten på Friluftslivets uke

#nattinaturen markerer starten på Friluftslivets uke – en uke som har blitt arrangert årlig siden 1993, og som alltid starter den første helgen i september.

– Friluftslivets uke har som mål å få flere ut i naturen, ha det gøy og skape flest mulig gode minner, skriver Norsk Friluftsliv.

I 2019 ble det registrert over 1400 arrangementer i aktivitetskalenderen for uken.

