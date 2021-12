Fersk brannstatistikk viser at situasjonen ikke har blitt bedre: – Jeg har sluttet å irritere meg

nyheter>>

– Det er prisen vi må betale for at vi bor i et samfunn med mennesker. Jeg har sluttet å irritere meg over at vi stadig rykker ut på falske alarmer. År etter år har vi unødige utrykninger. Vi jobber kontinuerlig med at de som har automatisk varslingsanlegg ser til at det er i orden og at tekniske feil ikke forårsaker unødige utrykninger, sier Frantzen.

2021 er snart over, og ett døgn før nyttårsaften kan brannsjefen legge fram årets brannstatistikk. 95 ganger rykket de ut på feil bruk av automatisk brannalarm. Det tilsvarer 24,2 prosent av alle utrykningene. Feil bruk av automatisk brannalarm kan eksempelvis være damp fra dusjing eller os fra stekeovn.