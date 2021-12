nyheter>>

«Det er et nasjonalt ønske at flest mulig av elevene og ansatte på skolene, samt ansatte i barnehager, tester seg for covid-19 før skolestart 3. januar. Testen bør derfor tas søndag 2. januar. Dette gjelder også barnehage-ansatte», skriver kommunikasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune i en pressemelding.

Kommunen deler ut gratis hurtigtester ved elevens skole fredag 31. januar fra klokken 09.00 - 12.00. Enkelte skoler skal ifølge kommunen starte utlevering allerede torsdag 30. desember.