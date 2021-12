Undersøker effekten av fiskebæsj på havbunnen - nå har de investert millioner for å kunne teste drikkevannet ditt

nyheter>>

Bedriften Sea Eco AS er mest kjent innen forurensingshåndtering og. De jobber blant annet med å kontrollere bunnforholdene under oppdrettsmerder. Hovedkontoret er i det som var en gang var et fiskebruk på Engenes på Andørja. Nylig investerte marinbiolog, daglig leder og eier Tone Rasmussen rundt 2 millioner av egne kroner for å bygge en ny lab for testing av vann i Tore Hunds gate i Harstad. I tillegg kom 200.000 kroner i støtte fra fylkeskommunen for kompetanseutvikling.

– Her jobber det flinke folk med naturfaglig spesialkompetanse, påpeker Rasmussen.