Friluftslivelevene sine beste turtips: – Her har jeg virkelig fått minner for livet

Friluftslivelevene ved Harstad Folkehøyskolene Martine Sjøgren Tvenge (20) fra Bardufoss og Malin Hansen (19) fra Bærum, sammen med stipendiat ved linja Silje Trageton Braathen (20) fra Ål, deler sine beste turtips og turminner fra Harstad.

Disse tre bålrettene er folkehøyskole-elevenes favoritter Pinnebrød, eplesmuldrepai, og snurrer i panne er Martine Sjøgren Tvenge (20), Malin Hansen (19) og Silje Trageton Braathen (20) sine favoritt-retter på tur.

Martine sine turtips:

– Mitt turtips er å dra til gapahuken ved utsikten i folkeparken. Der er det benker med bålplass, og veldig fin utsikt mot vannet, sier Martine Sjøgren Tvenge.

Hun mener utsikten blir enda bedre fra en hengekøye, og morsomst i diss dager med et akebrett på sekken:

– Det er gode muligheter for å henge i hengekøye rundt gapahuken, og nå på vinteren er det fine muligheter til å ake i området også. I tillegg er det supre skiløyper like i nærheten. Ta med hengekøyer, akematter eller ski, og ha det gøy, oppfordrer Sjøgren Tvenge.

– Hva mener du man alltid bør ha med i tursekken?

– Det er veldig lurt å ha med hodelykt i sekken, gjerne med ekstra batterier. Det blir fort mørkt når man har det gøy, sier hun.

Malin sine turtips:

– Mitt turtips er å dra til Ramnskarvatnet og overnatte enten i telt eller i gammen, sier Malin Hansen.

Hun sier det er mulig å følge sti mesteparten av veien, men også at de mest spennende turene ofte går utenfor de tråkkede stiene:

– Turen er en ypperlig mulighet til å øve på kart og kompass! Planlegg ruten på forhånd, og få en spennende orienteringsdag! Er man tidlig oppe på morgenen er det perfekt å gå opp på Toskevassfjellet så man får med seg soloppgangen, og den fine utsikten over fjellene og Harstad, sier Hansen.

– Hva mener du man alltid bør ha med i tursekken?

– Man burde alltid ha med seg ekstra sokker, og noen enkle sko man kan ha når man kommer fram, i tilfelle man blir våt på føttene, sier hun.

Silje sin turtips:

- Hva er ditt beste turtips i Harstad?

– Svartdalsåsen rundt! Følg stien fra folkeparken opp mot Musvatnet. Der kan du ta en rastepause og fylle opp energilagrene igjen før du fortsetter. Fortsett innover fra Musvatnet og følg stien som går på andre siden Svartdalsåsen ned igjen til folkeparken. En veldig fin dagstur med fantastisk utsikt i alle himmelretninger!, sier Silje Trageton Braathen.

Hun har også et aktivitetstips til turen:

– Danceparty! Når klassen vår er på tur så er det obligatorisk med danceparty. Dette kurerer både dårlig humør og kalde føtter! Ta med en høyttaler, sett på favorittspillelista og dans i vei! Er det mørkt ute så kan du ta med hodelykt og lage lysshow i tillegg. Her er det egentlig bare kreativiteten som setter grenser! Det er kjempemoro og alle kan være med, sier Trageton Braathen.

Med god erfaring, som stipendiat på skolen, har hun lært at særlig én ting alltid bør være med i sekken:

– Førstehjelpsskrin! Man vet aldri når man trenger er plaster, støttebandasje eller mer. Kjekt å ha, sier hun.

Beste turminner

Martine Sjøgren Tvenge sitt beste turminne, er fra en ordentlig nær-tur:

– Mitt beste turminne fra Harstad, er fra når vi var på tur med tv- tårnet med hele skolen. Det var nydelig vær, alle var sammen, og utsikten over byen på toppen er helt fantastisk! Det er en fin trimtur opp til toppen for de som ønsker det, sier hun.

Igjen tipser hun om å ta med akematte:

– Det er også veldig artig å ake ned igjen, sier Sjøgren Tvenge.

Malin Hansen sitt beste turminne, er fra Grytøya.-

– Vi i frilutslivsklassen hadde vår aller første overnattingstur på Grytøya. Vi gikk et godt stykke innover en dal og teltet ved et vann. Alle var i strålende godt humør, til tross for pøsregnet sier Hansen.

Silje Trageton Braathen derimot, syntes det er vanskelig å plukke ut bare ett turminne fra Harstad.

– Jeg har nok av god minner herifra! Blant annet vinterpadling rundt Grasholmen i kaldt klarvær og lav novembersol, og vintercamp på Aunfjellet med nordlys og snøstorm dagen derpå. Vi fikk oppleve været på sitt beste og verste på disse to turene, og jeg fikk en enorm mestringsfølelse av å komme meg gjennom turene og få erfaring med den slags type vær! Her har jeg virkelig fått minner for livet, sier hun.