Hvedingskvartalet vokser fram: – Prosjektet har blitt godt mottatt i markedet

På toppen av det nye parkeringshuset i Hvedingskvartalet skal noen av byens mest sentrale leiligheter snart bygges. Første etasje i leilighetsprosjektet ligger i femte etasje over gateplan. Totalt blir det 49 leiligheter i bygget, i flere størrelser fra 50–141 kvadratmeter.

– Prosjektet har blitt godt mottatt i markedet, og vi opplever at kjøpere er fornøyde med beliggenheten. Det spesielle med Hvedingkvartalet er at man kommer over øvrig bebyggelse i sentrum med uhindret utsikt over byen og havna. Det er fin fart i salget, 11 leiligheter er allerede solgt, og 7–8 stykker er i tillegg reservert. Går alt som vi tror blir det flere salg før året er omme, sier eiendomsmegler Michael Knutsen i Eiendomsmegler1.