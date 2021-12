nyheter>>

Det har gått noen uker siden vi mottok det triste budskapet om at Ola Magnus Løkholm, eller bare Manne, ikke lengre er blant oss. «How many roads must a man walk down before you can call him a man» synger Bob Dylan. Vi møttes på Harstad Gymnas i klasse 1EM (engelsk musikk linje) i 1971. En av de første dagene framførte Manne denne legendariske teksten med tre standardgrep og stor innlevelse. Tonen var satt, Manne digget Dylan og vi digget Manne.

Gymnasårene fra 1EM til 3EM sammen med vår klasselærer Ola Bruun var en utrolig dannelsesreise. Allerede fra første klasse bidro Manne sterkt til at vi forsto at musikk og sang gjorde oss glade og skapte vennskap. Selv om timeplanen hadde krav til variert innhold, innrømmer vi gjerne at det var musikken som fikk hovedfokus og som ble limet i samholdet. Musikk og sang er et eget språk og øker forståelsen mellom mennesker.

Manne trivdes på alle scener. Han er kanskje den eneste som har fått ros for en detaljert beskrivelse av hurtigruteleia fra Bergen til Kirkenes, i kjemitimen! Spørsmålet som han var blank på, var å beskrive sitronsyresyklusen.

Flere minneord har beskrevet det kulturelle fotavtrykket Manne har satt i Harstad og regionen rundt helt til han ble pensjonist. Vi minnes Manne som en med sprudlende humør og en ukuelig optimisme. Det er nærliggende å sitere Pippi Langstrømpe, «det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert». I «End of the line», hvor Dylan synger med The Traveling Wilburys, lyder utdrag fra refrenget, «Well, it`s allright, doin` the best you can. Well, it`s allright, as long as you lend a hand».

Manne likte å bli sett, men han så oss og han så også andre. Hans forståelse av omsorg og innlevelse hjalp mange av oss over kneika, det være seg dårlige karakterer, «personlige utfordringer» eller andre forbigående hormonelle forstyrrelser i ungdomstida.

Vi savner deg Manne, og våre tanker går spesielt til Kirsti og jentene.

Klassekamerater 1EM - 3EM 1971 - 1974