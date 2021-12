Dømt for overgrep mot egne barn

nyheter>>

En mann bosatt på Ankenes ble i slutten av desember dømt for overgrep mot to av sine egne barn. Mannen skal ved ulike anledninger fått barna til å utføre seksuelle handlinger på seg selv.

Saken startet ved at barneverntjenesten i Narvik varslet Nordland politidistrikt om mulig straffbart forhold. Barnevernet hadde også tidligere vært i kontakt med familien. Politiet hadde gjennomført en aksjonsdag der flere familiemedlemmer ble avhørt samtidig, for å hindre at de skulle snakke med hverandre. De fornærmerede barna i saken forklarte seg ikke om overgrepene i første politiavhør, men tok kontakt med politiet i ettertid for å forklare seg. Da fortalte dem at deres egen far hadde fått dem til å utføre seksuelle handlinger på seg selv i barndommen.

De ulike overgrepene hadde skjedd mange år tilbake. For ett av barna var det tale om to hendelser 24 år tilbake, og for et annet 18-19 år siden.

I Midtre Hålogaland tingrett nektet mannen straffskyld, men ble ikke trodd. Retten festet lit til forklaringen til de fornærmede barna i saken, som ble ansett som klar, nøktern, konkret og troverdig.

At mannen var skyldig ble underbygget av vitneforklaringer i saken. Mannen hadde vært engasjert i en menighet, hvor enkelte vitner kunne fortelle om bekymringsverdige forhold og historier som underbygget at mannen var tilbøyelig til å utføre overgrepshandlinger. Tiltalte ønsket ikke å forklare seg i retten.

Tingrettsdommeren påpekte at det i etterkant av handlingene har skjedd flere lovendringer, og at straffen for seksuell omgang og seksuallovbrudd generelt har blitt skjerpet siden 1990-tallet. Hadde de samme handlingene blitt utført i dag hadde det med andre ord ventet en langt strengere straff. Retten måtte imidlertid ta utgangspunkt i hvilke regler som gjaldt da handlingene fant sted, og kom etter vurderingen av disse fram til at straffen skal settes til fengsel i 2 år og 6 måneder.