Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, og representerer over 5000 lokale lag og foreninger med over 950 000 medlemskap totalt.

Kort oppsummert kan de mye om friluftsliv. Siden mange av de vanlige juleaktivitetene uteble også i år, ønsker Norsk Friluftsliv å dele noen alternative forslag til romjulsdagene. Nederst i saken kan du lese deres åtte uteaktivitetsforslag for jula.