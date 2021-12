nyheter>>

Det sier leder for Harstad og Narvik familievernkontor, Lill Cathrine Ekra, om jula slik at den blir hyggelig for både små og store.

– Vis måtehold med alkohol i nærvær med barn og unge og ikke vær beruset. Nyt alkohol i kontrollerte former som for eksempel etter leggetid. Jeg vil heller ha fokusert på å dra dem med på familieaktiviteter som å gå tur eller å se julefilmer, sier Ekra.