– Julevask av bilen er lurt. Faktisk så lurt at vi bør være like flinke til å vaske bilen også resten av vinteren. Det kan spare deg for store vedlikeholdsutgifter, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Julaften er en av årets travleste bilvaskedager preget av køer foran både vaskeautomater og selvvaskeanlegg. Men vi er ikke like flinke resten av vinteren, skriver NAF.